Frauen des SV 04 Oberlosa klettern in der Volleyball-Regionalliga auf den Spitzenplatz

Plauen
Gleich zwei Auswärtsspiele hatten die Plauenerinnen am Wochenende zu bestreiten. Und nach einer Niederlage in Freital meldeten sie sich am Sonntag mit einem Sieg zurück.
Sieg und Niederlage hat es am Wochenende für die Regionalliga-Volleyballerinnen des SV 04 Oberlosa gegeben. Am Samstag zogen sie beim SC Freital mit 1:3 (20:25; 18:25; 25:23; 17:25) den Kürzeren. Tags darauf feierten die Vogtländerinnen einen 3:1 (25:10; 19:25; 25:22; 26:24)-Erfolg beim TSV Leipzig 76. Der genügte, um zumindest vorübergehend...
