Die Oelsnitzer Ina Zypro (rechts) wird von den Jößnitzerinnen Jessica Gebelein und Jenny Baumgärtel (von links) abgemeldet.
Die Oelsnitzer Ina Zypro (rechts) wird von den Jößnitzerinnen Jessica Gebelein und Jenny Baumgärtel (von links) abgemeldet. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Frauen-Landesklasse: Newcomer Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen Altmeister SG Jößnitz
Von Thomas Gräf
2:0 hieß es am Sonntag im Elstertalstadion aus Sicht der Gastgeber. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst in der Schlussminute.

Das war nicht unbedingt zu erwarten: In der Fußball-Landesklasse der Frauen hat Gastgeber SV Merkur Oelsnitz am Sonntag die SG Jößnitz mit 2:0 (1:0) besiegt. Vor nur 35 Zuschauern sorgte Xenia Lydia Zschäck für die frühe Führung der Einheimischen. Danach verteidigte der Newcomer aus Oelsnitz gegen die alteingesessenen Jößnitzerinnen die...
