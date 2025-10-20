Frauen-Landesklasse: Newcomer Merkur Oelsnitz gewinnt Vogtlandderby gegen Altmeister SG Jößnitz

2:0 hieß es am Sonntag im Elstertalstadion aus Sicht der Gastgeber. Die endgültige Entscheidung fiel aber erst in der Schlussminute.

Das war nicht unbedingt zu erwarten: In der Fußball-Landesklasse der Frauen hat Gastgeber SV Merkur Oelsnitz am Sonntag die SG Jößnitz mit 2:0 (1:0) besiegt. Vor nur 35 Zuschauern sorgte Xenia Lydia Zschäck für die frühe Führung der Einheimischen. Danach verteidigte der Newcomer aus Oelsnitz gegen die alteingesessenen Jößnitzerinnen die...