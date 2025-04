Frauenfußball: Pfaffengrün/Zobes/Greiz gewinnt Vogtlandderby gegen Oelsnitz knapp

In der Landesklasse der Frauen hat am Sonntag ein Tor von Anna Schlegel zum 1:0-Heimerfolg der Spielgemeinschaft gegen Merkur gereicht. Immerhin 60 Zuschauer waren dabei.

In der Fußball-Landesklasse der Frauen hat die Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz am Sonntag auf eigenem Platz das Vogtlandderby gegen den SV Merkur Oelsnitz knapp mit 1:0 gewonnen. Das Goldene Tor für die Einheimischen erzielte vor 60 Zuschauern Anna Schlegel in der 51. Minute. Am Tabellenstand ändert dies nichts: Merkur ist weiterhin...