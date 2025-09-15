Frühes Pokalaus für Kegler aus Mehltheuer

Die Grün-Weißen aus dem Vogtland mussten sich beim Meister der Hessenliga geschlagen geben. Nach einem 3:3 in den Duellen entschied dien Kegelwertung zu Gunsten der gastgebenden Rakete 09 Wölfersheim.

Die Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben nach ihrem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche vor dem Punktspielstart am kommenden Samstag (13 Uhr) beim KV Wolfsburg zogen die Vogtländer am Samstag in der 1. Runde des DKBC-Pokals beim amtierenden Hessenmeister Rakete 09 Wölfersheim mit 3:5