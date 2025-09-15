Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild:
Symbolbild: Bild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Symbolbild:
Symbolbild: Bild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Plauen
Frühes Pokalaus für Kegler aus Mehltheuer
Von Lutz Frauendorf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Grün-Weißen aus dem Vogtland mussten sich beim Meister der Hessenliga geschlagen geben. Nach einem 3:3 in den Duellen entschied dien Kegelwertung zu Gunsten der gastgebenden Rakete 09 Wölfersheim.

Die Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben nach ihrem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Eine Woche vor dem Punktspielstart am kommenden Samstag (13 Uhr) beim KV Wolfsburg zogen die Vogtländer am Samstag in der 1. Runde des DKBC-Pokals beim amtierenden Hessenmeister Rakete 09 Wölfersheim mit 3:5...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:44 Uhr
2 min.
Autokauf: So geht die Bezahlung am sichersten
Online-Autokauf: Ein sicherer Zahlungsprozess kann vor Betrug und Fehlkäufen schützen.
Beim Autokauf oder -verkauf geht es meist um hohe Summen. Wer sichergehen will, dass da nichts schiefgeht, sollte sich vor allem bei der Zahlungsmethode Gedanken machen.
10.07.2025
1 min.
Erster Halt für die Zweitliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer: Wolfsburg
Symbolbild.
Nach der Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands haben die Vogtländer reizvolle Aufgaben, aber teilweise auch weite Fahrten vor sich. Am 20. September geht es los: Mit einem Auswärtsspiel beim KV Wolfsburg.
Steffen Bandt
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.04.2025
1 min.
Kegel-Verbandsliga: Grün-Weiß Mehltheuer verliert und plant Großes
Symbolbild.
Gegen Aufsteiger SG Lückersdorf/Gelenau mussten sich die Vogtländer mit 3:5 geschlagen geben. Aber der Saisonhöhepunkt wartet noch auf die Grün-Weißen.
Steffen Bandt
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel