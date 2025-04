Frust beim VfB Auerbach: So wird das nichts mit dem Regionalliga-Aufstieg

Das bittere 1:1 am Mittwoch gegen den SC Freital sorgt beim Fußball-Oberligisten für Ernüchterung. Mit Alu-Pech, Schiri-Ärger und Last-Minute-Gegentor war das Spiel ähnlich eklig wie das Wetter.

Die Werbebanden im Stadion zur Vogtlandweide in Auerbach mussten am Mittwochabend einiges aushalten. Während mehrere Oberliga-Fußballer des VfB ihren Frust nach dem 1:1 (0:0) gegen den SC Freital an der Stadioneinrichtung ausließen und manche einfach enttäuscht auf dem Rasen liegen blieben, stapfte Mittelfeldspieler Amer Kadric wutschnaubend...