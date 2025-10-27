Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ellefelds Chris Müller (blaues Trikot) schiebt hier den Ball zum spielentscheidenden 3:1 für den FSV ins Tor. Die Rodewischer David Abokat, Benjamin Bruhnke, Robert Gläser und Vincent König (von links) können nur tatenlos zusehen.
Ellefelds Chris Müller (blaues Trikot) schiebt hier den Ball zum spielentscheidenden 3:1 für den FSV ins Tor. Die Rodewischer David Abokat, Benjamin Bruhnke, Robert Gläser und Vincent König (von links) können nur tatenlos zusehen. Bild: Joachim Thoß
Plauen
FSV Treuen macht es zweistellig – Großfriesen stolpert beim Abstiegskandidaten in Kottengrün
Von Thomas Gräf
Anhören
In der Fußball-Vogtlandliga führen Erlbach und Ellefeld das Klassement an, die Treuener rücken ihnen auf die Pelle. In der Vogtlandklasse kam es fast zu einer Überraschung.

Der BC Erlbach und der FSV Ellefeld bestimmen in der Fußball-Vogtlandliga weiter das Tempo. Spitzenreiter BC Erlbach siegte 2:0 beim SSV Bad Brambach, weil Torjäger Scharschmidt doppelt traf. Nach einem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Rodewisch bleibt der starke und nur drei Punkte schlechtere Aufsteiger FSV Ellefeld Verfolger Nummer 1. Fischer...
