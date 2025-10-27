FSV Treuen macht es zweistellig – Großfriesen stolpert beim Abstiegskandidaten in Kottengrün

Plauen
In der Fußball-Vogtlandliga führen Erlbach und Ellefeld das Klassement an, die Treuener rücken ihnen auf die Pelle. In der Vogtlandklasse kam es fast zu einer Überraschung.
Der BC Erlbach und der FSV Ellefeld bestimmen in der Fußball-Vogtlandliga weiter das Tempo. Spitzenreiter BC Erlbach siegte 2:0 beim SSV Bad Brambach, weil Torjäger Scharschmidt doppelt traf. Nach einem 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Rodewisch bleibt der starke und nur drei Punkte schlechtere Aufsteiger FSV Ellefeld Verfolger Nummer 1. Fischer...
