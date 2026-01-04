FSV Treuen und Merkur Oelsnitz straucheln nur kurz – dann geht den Außenseitern die Luft aus

Plauen
Am Sonntagnachmittag haben sich vor 623 Zuschauern in der Zwischenrundengruppe B die beiden Favoriten für die Endrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse qualifiziert.
Keine wirklichen Überraschungen gab es am Sonntag beim zweiten Zwischenrundenturnier um den Fußball-Hallenpokal der Freien Presse. Vor 623 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle qualifizierten sich Vogtlandligist FSV Treuen und das Sachsenklasseteam des SV Merkur Oelsnitz punktgleich für das Finale. Mit fortlaufender Turnierdauer zeigte sich,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.