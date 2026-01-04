MENÜ
Merkurs Ardijon Gashi (rechts) zieht hier vor Philipp Rausch (Post SV) ab. Oelsnitz kam weiter, Plauen schied aus.
Merkurs Ardijon Gashi (rechts) zieht hier vor Philipp Rausch (Post SV) ab. Oelsnitz kam weiter, Plauen schied aus. Bild: Oliver Orgs
Plauen
FSV Treuen und Merkur Oelsnitz straucheln nur kurz – dann geht den Außenseitern die Luft aus
Von Thomas Gräf
Am Sonntagnachmittag haben sich vor 623 Zuschauern in der Zwischenrundengruppe B die beiden Favoriten für die Endrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse qualifiziert.

Keine wirklichen Überraschungen gab es am Sonntag beim zweiten Zwischenrundenturnier um den Fußball-Hallenpokal der Freien Presse. Vor 623 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle qualifizierten sich Vogtlandligist FSV Treuen und das Sachsenklasseteam des SV Merkur Oelsnitz punktgleich für das Finale. Mit fortlaufender Turnierdauer zeigte sich,...
