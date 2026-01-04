FSV Treuen und Merkur Oelsnitz straucheln nur kurz – dann geht den Außenseitern die Luft aus

Am Sonntagnachmittag haben sich vor 623 Zuschauern in der Zwischenrundengruppe B die beiden Favoriten für die Endrunde des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse qualifiziert.

