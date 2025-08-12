Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Pita Schmid und ihre Stute Favorita V triumphieren hier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Luhmühlen. Nun geht es zur EM.
Pita Schmid und ihre Stute Favorita V triumphieren hier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Luhmühlen. Nun geht es zur EM. Bild: Anja Enzmann
Pita Schmid und ihre Stute Favorita V triumphieren hier bei der Deutschen Jugendmeisterschaft in Luhmühlen. Nun geht es zur EM. Bild: Anja Enzmann
Reichenbach
Fünfte EM-Nominierung für Vielseitigkeitsreiterin Pita Schmid aus dem Vogtland
Von Laura-Louis Freimann
Die 18-Jährige verdiente sich im vergangenen Jahr Gold mit dem deutschen Team. In ihrem letzten Junioren-Jahr soll nun noch eine erfolgreiche Teilnahme hinzukommen.

Vielseitigkeitsreiterin Pita Schmid aus Neumark wurde bereits zum fünften Mal für die Junioren-Europameisterschaft nominiert. Nach drei erfolgreichen Jahren auf ihrem Pony Sietlands Carina steht nun der zweite EM-Wettkampf auf ihrer Stute Favorita V an. Im polnischen Strzegom möchte die 18-Jährige vom 21. bis 24. August erneut Teil der...
