Für den SV 04 Oberlosa beginnen die Wochen der Wahrheit

Nach einer Woche Spielpause geht es für die Plauener Drittliga-Handballer in den Hinrundenendspurt. Zehn Partien sind absolviert, fünf Spiele stehen bis zum Jahreswechsel noch auf dem Programm.

Für die Handballer des SV 04 Oberlosa geht es in der 3. Liga in den kommenden vier Begegnungen um sehr viel. Am Samstag um 19 Uhr empfangen die 04er (8:12 Punkte, 10. Platz) die Sportfreunde Söhre (6:14, 12.) in der Plauener Kurt-Helbig-Sporthalle. Das Aufeinandertreffen mit den Niedersachsen bildet den Auftakt für vier Begegnungen, in denen...