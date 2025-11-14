Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung.
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung. Bild: IMAGO/Orange Pictures
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung.
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung. Bild: IMAGO/Orange Pictures
Reichenbach
Für den Traum von einer Olympiamedaille: Eisschnelllauf-Trio aus Sachsen startet ungewöhnliche Spendenkampagne
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts Mylau ist als Teil eines Trios eine der großen Hoffnungen für die Winterspiele in Mailand. Auf dem Weg zum Erfolg reicht die sportliche Vorbereitung allein aber nicht aus.

Rodlerin Julia Taubitz wirbt öffentlich um Spenden für ein Trainingslager, Skispringerin Selina Freitag macht auf die notwendige finanzielle Unterstützung ihrer Fans für bessere Ausrüstung aufmerksam – was mit Blick auf die beiden sächsischen und auch deutschen Medaillenhoffnungen für die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
22.10.2025
5 min.
Olympia 2026 im Blick: Crimmitschauer Eisschnellläufer macht auch ohne Meistertitel den ersten Schritt
Fridtjof Petzold legt den vollen Fokus auf Olympia 2026. Den ersten Schritt dorthin hat er bei der Deutschen Meisterschaft in Inzell gemacht.
Die nationalen Titelkämpfe am Wochenende in Inzell waren für Fridtjof Petzold die erste Bewährungsprobe für das große Karriereziel. Nicht nur er kann mit einem guten Gefühl in die Weltcups gehen.
Anika Zimny
22.10.2025
4 min.
Olympia 2026 im Blick: Mylauer Eisschnellläuferin meistert erste Bewährungsprobe
Eisschnellläuferin Lea-Sophie Scholz geht mit einem guten Gefühl von der Deutschen Meisterschaft in Inzell in die neue Saison.
Lea-Sophie Scholz will das Vogtland im Februar bei den Winterspielen in Italien vertreten. Beim ersten Schritt auf dem Weg dorthin gab es jetzt auch viel Unterstützung ihres Vereins.
Anika Zimny
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
Mehr Artikel