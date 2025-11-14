Für den Traum von einer Olympiamedaille: Eisschnelllauf-Trio aus Sachsen startet ungewöhnliche Spendenkampagne

Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts Mylau ist als Teil eines Trios eine der großen Hoffnungen für die Winterspiele in Mailand. Auf dem Weg zum Erfolg reicht die sportliche Vorbereitung allein aber nicht aus.

Rodlerin Julia Taubitz wirbt öffentlich um Spenden für ein Trainingslager, Skispringerin Selina Freitag macht auf die notwendige finanzielle Unterstützung ihrer Fans für bessere Ausrüstung aufmerksam – was mit Blick auf die beiden sächsischen und auch deutschen Medaillenhoffnungen für die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in... Rodlerin Julia Taubitz wirbt öffentlich um Spenden für ein Trainingslager, Skispringerin Selina Freitag macht auf die notwendige finanzielle Unterstützung ihrer Fans für bessere Ausrüstung aufmerksam – was mit Blick auf die beiden sächsischen und auch deutschen Medaillenhoffnungen für die Olympischen Winterspiele im Februar 2026 in...