Fußball: Abbruch nach 15 Minuten – Dem Gegner von Merkur Oelsnitz gehen die Spielerinnen aus

Oberes Vogtland
Mit der Minimal-Spielerzahl von nur sieben Frauen war der SV Kirchberg am Sonntag zur Landesklassepartie ins Vogtland gereist. Nach einer Verletzung musste der Schiedsrichter so schon in der Anfangsphase abbrechen...
Nur rund eine Viertelstunde dauerte am Sonntag das Punktspiel der Fußball-Landesklasse der Frauen zwischen dem SV Merkur Oelsnitz und dem SV Kirchberg. Die Gäste aus Westsachsen waren nur mit der Minimalzahl von sieben (!) Spielerinnen angereist. Nach 13 Minuten musste eine Kirchbergerin allerdings verletzt vom Platz. Nun blieb Schiedsrichter...
