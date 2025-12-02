Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Merkurs Kristin Steinel (links) hat gerade Kirchbergs Keeperin Jasmin Köhler (am Boden) verladen und ist auf dem Weg zum 1:0. Bild: Johannes Schmidt
Merkurs Kristin Steinel (links) hat gerade Kirchbergs Keeperin Jasmin Köhler (am Boden) verladen und ist auf dem Weg zum 1:0. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball: Abbruch nach 15 Minuten – Dem Gegner von Merkur Oelsnitz gehen die Spielerinnen aus
Von Thomas Gräf
Mit der Minimal-Spielerzahl von nur sieben Frauen war der SV Kirchberg am Sonntag zur Landesklassepartie ins Vogtland gereist. Nach einer Verletzung musste der Schiedsrichter so schon in der Anfangsphase abbrechen...

Nur rund eine Viertelstunde dauerte am Sonntag das Punktspiel der Fußball-Landesklasse der Frauen zwischen dem SV Merkur Oelsnitz und dem SV Kirchberg. Die Gäste aus Westsachsen waren nur mit der Minimalzahl von sieben (!) Spielerinnen angereist. Nach 13 Minuten musste eine Kirchbergerin allerdings verletzt vom Platz. Nun blieb Schiedsrichter...
Mehr Artikel