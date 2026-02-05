Fußball: Beim Drachencup des SC Syrau sind sogar Dynamo Dresden, Erzgebirge Aue und der Chemnitzer FC dabei

Plauen
Zum ersten Mal wurde am Wochenende das Fußball-Hallenturnier der Kicker von der Drachenhöhle ausgespielt. Insgesamt 47 Mannschaften waren in sieben Altersklassen am Ball.
In der Turnhalle in Pausa ist am vergangenen Wochenende der 1. Drachencup des SC Syrau für Nachwuchsmannschaften ausgespielt worden. Gleich sieben Turniere in verschiedenen Altersklassen gingen dabei über die Bühne. Bei diesem Mammut-Turnier gingen insgesamt 47 Vertretungen aufs Parkett, bei den B-Juniorinnen waren auch sieben...
