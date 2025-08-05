Fußball: BSV Irfersgrün gewinnt vorletzten Test und wartet nun auf den Reichenbacher FC

Am Sonntag starten die Rand-Vogtländer mit einem Heimspiel gegen den Vorjahresdritten VfB Annaberg in die Sachsenklasse – Die Feuertaufe für den neuen Trainer Denny Bleich.

Seine vorletzte Testpartie vor dem Beginn der Punktspiele in der Fußball-Sachsenklasse hat der BSV Irfersgrün am Sonntag auf eigenem Platz mit 2:0 (1:0) gegen den Westsachsenligisten SG Schönfels gewonnen. Vor 40 Zuschauern erzielte David Landmesser beide Treffer (40./79.) für die Irfersgrüner. Die Mannschaft des neuen BSV-Trainers Denny... Seine vorletzte Testpartie vor dem Beginn der Punktspiele in der Fußball-Sachsenklasse hat der BSV Irfersgrün am Sonntag auf eigenem Platz mit 2:0 (1:0) gegen den Westsachsenligisten SG Schönfels gewonnen. Vor 40 Zuschauern erzielte David Landmesser beide Treffer (40./79.) für die Irfersgrüner. Die Mannschaft des neuen BSV-Trainers Denny...