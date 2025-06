Fußball: Der VfB Schöneck feiert das Double und schrottet dabei den Vogtlandpokal

Mit 3:1 hat der Sachsenklasse-Aufsteiger am frühen Samstagabend in Beerheide vor 811 Zuschauern den Cup gegen den anfangs starken FC Fortuna Plauen gewonnen, der seine Chancen aber nicht nutzte. In einer hitzigen Atmosphäre gab es auch einen Platzverweis.

Der Stachel der 0:1-Finalniederlage vor Jahresfrist gegen den BSV Irfersgrün saß tief im Fleisch des VfB Schöneck. Am Samstag wurde er auf dem Beerheider Waldsportplatz entfernt. Mit 3:1 besiegte der Sachsenklasse-Aufsteiger dort den FC Fortuna Plauen und feierte so das Double. Allerdings so heftig, dass der Vogtlandpokal schon einen Knick...