Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay
Symbolfoto: Pixabay Bild: Pixabay
Oberes Vogtland
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.

In der Fußball-Landesklasse der Frauen endete das Vogtlandderby zwischen dem SV Merkur Oelsnitz und dem 1. FC Rodewisch am Samstag 1:1. Vor 33 Zuschauern hatte Nicole Kämpf die Gäste aus Rodewisch in der 36. Minute mit 1:0 in Führung geschossen. Durch einen von Tina Merz verwandelten Elfmeter kamen die Oelsnitzerinnen fünf Minuten nach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
1 min.
Bittere Niederlage für Fußball-Frauen des SV Merkur Oelsnitz: 0:1 in dritter Nachspielminute
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse unterlagen die Oelsnitzerinnen am Sonntag im Heimspiel dem SV Eiche Reichenbrand.
Thomas Gräf
10:50 Uhr
1 min.
Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen verlieren das Vogtlandderby
Symbolbild.
1:2 hieß es am Ende gegen die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz. Die Gäste rücken bis auf drei Zähler an die SG heran.
Steffen Bandt
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
Mehr Artikel