Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1

In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.

In der Fußball-Landesklasse der Frauen endete das Vogtlandderby zwischen dem SV Merkur Oelsnitz und dem 1. FC Rodewisch am Samstag 1:1. Vor 33 Zuschauern hatte Nicole Kämpf die Gäste aus Rodewisch in der 36. Minute mit 1:0 in Führung geschossen. Durch einen von Tina Merz verwandelten Elfmeter kamen die Oelsnitzerinnen fünf Minuten nach...