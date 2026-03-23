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Reichenbacher Jubel beim 1:1 in der Nachspielzeit, RFC-Trainer Carlo Kästner (links) schaut noch etwas ungläubig.
Reichenbacher Jubel beim 1:1 in der Nachspielzeit, RFC-Trainer Carlo Kästner (links) schaut noch etwas ungläubig. Foto: Olaf Meinhardt
Reichenbacher Jubel beim 1:1 in der Nachspielzeit, RFC-Trainer Carlo Kästner (links) schaut noch etwas ungläubig.
Reichenbacher Jubel beim 1:1 in der Nachspielzeit, RFC-Trainer Carlo Kästner (links) schaut noch etwas ungläubig. Foto: Olaf Meinhardt
Reichenbach
Fußball: Erst die fünfte Nachspielminute bringt die Erlösung für den Reichenbacher FC
Von Olaf Meinhardt
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Beim Dresdner SC lagen die Vogtländer in ihrem Landesligaspiel am Samstag praktisch die gesamte Spielzeit zurück. Wie es für sie doch noch gut ausging.

Mit einem blauen Auge davongekommen ist am Samstag Fußball-Landesligist Reichenbacher FC beim abstiegsbedrohten Dresdner SC. Der schien nach zuvor elf vergebenen Versuchen am Ende seiner Sieglos-Serie angelangt, führte 1:0. Doch in der fünften Nachspielminute retteten die Reichenbacher noch einen Zähler. Nach einem Eckstoß war Ramon Seidel im...
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