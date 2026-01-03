Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Die beiden Endrundentickets werden erst in den letzten drei Spielen vergeben

Sehr ausgeglichen verlief am Samstag die erste Zwischenrundengruppe in der Plauener Helbighalle. 555 Zuschauer sahen eine spannende Schlussphase, in der fünf von sechs Teams noch die Chance aufs Weiterkommen hatten.

Zwei aus Sechs hieß es am Samstagnachmittag, als in der Plauener Helbighalle die ersten beiden Endrundentickets im Fußball-Hallenpokal der Freien Presse vergeben wurden. In einem äußerst ausgeglichenen Zwischenrunden-Wettbewerb vor 555 Zuschauern hatten am Ende der FC Werda und die SG Jößnitz die Nase vorn. Und es war verdammt knapp: Denn...