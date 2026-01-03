MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Die beiden Endrundentickets werden erst in den letzten drei Spielen vergeben

Die Fans des FC Werda dominierten das Geschehen auf den Rängen.
Die Fans des FC Werda dominierten das Geschehen auf den Rängen. Bild: Oliver Orgs
Die Fans des FC Werda dominierten das Geschehen auf den Rängen.
Die Fans des FC Werda dominierten das Geschehen auf den Rängen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Die beiden Endrundentickets werden erst in den letzten drei Spielen vergeben
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sehr ausgeglichen verlief am Samstag die erste Zwischenrundengruppe in der Plauener Helbighalle. 555 Zuschauer sahen eine spannende Schlussphase, in der fünf von sechs Teams noch die Chance aufs Weiterkommen hatten.

Zwei aus Sechs hieß es am Samstagnachmittag, als in der Plauener Helbighalle die ersten beiden Endrundentickets im Fußball-Hallenpokal der Freien Presse vergeben wurden. In einem äußerst ausgeglichenen Zwischenrunden-Wettbewerb vor 555 Zuschauern hatten am Ende der FC Werda und die SG Jößnitz die Nase vorn. Und es war verdammt knapp: Denn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
4 min.
Der höchste Punkt, der größte Spielplatz, der älteste Mensch: Diese Fakten über Chemnitz sollten Sie kennen
Höchstes Gebäude, heißester Tag, höchster Berg und größte Freizeitanlage.
Der höchste Chemnitzer Rekord ist die bunte Esse mit 302 Metern. Rechnet man die Höhe des Standortes in Furth dazu, würde sie auch den höchsten natürlichen Punkt der Stadt überragen.
Ronny Schilder und Christian Mathea
08:00 Uhr
6 min.
Trends '26: Lust am Verpassen, Dopamin-Dekor, Kohlgemüse
Wie wärs mal mit Urlaub an einem ruhigen, ereignislosen Ort? (Symbolbild)
Trends kommen, Trends gehen - so auch in diesem Jahr. Welches Essen ist nun angesagt, wohin reisen Hipster und wie streichen Trendsetter ihre Zimmerdecke? Ein Prognoseversuch.
Simone Andrea Mayer und Aleksandra Bakmaz, dpa
02.01.2026
3 min.
Auto eines Bienenzüchters in Frankenberg gesprengt: Täter wollte noch mehr Schaden anrichten
Imker Dietmar Uhlemann vor seinem in der Nacht zum 1. Januar gesprengten Transporter.
Kriminaltechniker haben auf dem Grundstück des Imkers noch einen Sprengsatz gefunden. Nach dem Anschlag muss der Vereinschef um den Auftritt bei Grünen Woche in Berlin bangen.
Jan Leißner
19.12.2025
3 min.
Hallenpokal der „Freien Presse“: Wen schickt der VFC Plauen ins Rennen? Und worauf kommt es laut Merkurs Coach an?
Symbolbild.
Die beliebte Turnierserie im Fußball-Vogtland nimmt Fahrt auf. Bis Heiligabend werden noch vier Vorrundengruppen ausgetragen. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils einen Top-Favoriten.
Laura-Louis Freimann
12:52 Uhr
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: 3170 Fans feuerten 47 Teams an
So wie hier bei den Fans der Spielgemeinschaft Eichigt/Triebel ging es auf den Tribünen oft stimmungsvoll zu.
Sieger und Platzierte in acht Vorrundengruppen sind ausgespielt. Wie und wann geht es denn nun weiter?
Thomas Gräf
02.01.2026
6 min.
Dunkle zweite Wahrheit der Band Silly: Dirk Zöllner über das Buch „Die geklaute Band“ von Gitarrist Thomas Fritzsching
Silly 1986 bei „Rock für den Frieden“: Thomas Fritzsching, Herbert Junck, Richie Barton, Tamara Danz und Matthias Schramm (von links).
Der Silly-Mitbegründer verspricht in seinem durchaus bitteren Buch „die wahre Geschichte hinter einer der prägendsten und erfolgreichsten Rock-Bands des Ostens“. Kann er das halten?
Dirk Zöllner
Mehr Artikel