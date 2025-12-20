MENÜ
  • Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Trotz Fehlschuss des Tages – Kreisligist springt überraschend in die Zwischenrunde

Merkurs Tobias Zöphel (rechts) trifft hier zum 4:0 gegen Lok Plauen, Mahdi Jafari kommt einen Schritt zu spät.
Merkurs Tobias Zöphel (rechts) trifft hier zum 4:0 gegen Lok Plauen, Mahdi Jafari kommt einen Schritt zu spät. Bild: Oliver Orgs
Merkurs Tobias Zöphel (rechts) trifft hier zum 4:0 gegen Lok Plauen, Mahdi Jafari kommt einen Schritt zu spät.
Merkurs Tobias Zöphel (rechts) trifft hier zum 4:0 gegen Lok Plauen, Mahdi Jafari kommt einen Schritt zu spät. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Trotz Fehlschuss des Tages – Kreisligist springt überraschend in die Zwischenrunde
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag haben sich in der Staffel B vor 315 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle drei weitere Teams für die Zwischenrunde Anfang Januar qualifiziert. Bis Dienstag folgen die Spiele in drei weiteren Vorrundengruppen.

Fünf Spiele – fünf Siege und Platz 1: Mit dieser eindrucksvollen Bilanz ist das Sachsenklasseteam des SV Merkur Oelsnitz am Samstag seiner Favoritenrolle in der Vorrundenstaffel B des Freie-Presse-Hallenpokals gerecht geworden. Gelenkt vom feinen Techniker Dominic Oehm als fliegendem Torwart wirbelten vorne vor allem die Youngster Luis Weiland...
Mehr Artikel