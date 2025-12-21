MENÜ
Der Eichigter Torwart Andy Künzel wirft sich hier in einen Schuss des VFC-Spielers Ilja Lemba.
Der Eichigter Torwart Andy Künzel wirft sich hier in einen Schuss des VFC-Spielers Ilja Lemba. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: VFC Plauen nicht zu stoppen – aber auch ein Außenseiter kommt weiter
Von Thomas Gräf
0:00 Anhören

Beim Vorrundenturnier der Gruppe C am Sonntagnachmittag in der Plauener Helbig-Halle war gegen die U-19-Vertretung aus der Regionalliga kein Kraut gewachsen. Neben dem VFC und dem FSV Treuen hat sich im letzten Match ein Team für die nächste Runde qualifiziert, das nicht jeder auf dem Zettel hatte.

Das mit zwei Akteuren aus der zweiten Vertretung verstärkte U-19-Team des VFC Plauen hat sich am Sonntag vor 435 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle souverän den Sieg in der Vorrundenstaffel C des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse gesichert. Der VFC gewann alle fünf Spiele, schoss 34 Tore und kassierte nur fünf. „Pflichtaufgabe...
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
19.12.2025
3 min.
Hallenpokal der „Freien Presse“: Wen schickt der VFC Plauen ins Rennen? Und worauf kommt es laut Merkurs Coach an?
Symbolbild.
Die beliebte Turnierserie im Fußball-Vogtland nimmt Fahrt auf. Bis Heiligabend werden noch vier Vorrundengruppen ausgetragen. Am Samstag und Sonntag gibt es jeweils einen Top-Favoriten.
Laura-Louis Freimann
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
28.10.2025
4 min.
Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat
Im Januar schnappte sich der SC Syrau mit einem 7:0-Endspielsieg gegen Überraschungsfinalist SG Jößnitz den Titel beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“.
Vivien Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.
Steffen Bandt und Thomas Gräf
