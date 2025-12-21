Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: VFC Plauen nicht zu stoppen – aber auch ein Außenseiter kommt weiter

Plauen
Beim Vorrundenturnier der Gruppe C am Sonntagnachmittag in der Plauener Helbig-Halle war gegen die U-19-Vertretung aus der Regionalliga kein Kraut gewachsen. Neben dem VFC und dem FSV Treuen hat sich im letzten Match ein Team für die nächste Runde qualifiziert, das nicht jeder auf dem Zettel hatte.
Das mit zwei Akteuren aus der zweiten Vertretung verstärkte U-19-Team des VFC Plauen hat sich am Sonntag vor 435 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle souverän den Sieg in der Vorrundenstaffel C des Fußball-Hallenpokals der Freien Presse gesichert. Der VFC gewann alle fünf Spiele, schoss 34 Tore und kassierte nur fünf. „Pflichtaufgabe...
