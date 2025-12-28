MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Erlbachs Max Opel (rechts) blockt hier Großfriesens Florian Röhn ab. Am Ende kamen beide Teams weiter.
Erlbachs Max Opel (rechts) blockt hier Großfriesens Florian Röhn ab. Am Ende kamen beide Teams weiter. Bild: Oliver Orgs
Erlbachs Max Opel (rechts) blockt hier Großfriesens Florian Röhn ab. Am Ende kamen beide Teams weiter.
Erlbachs Max Opel (rechts) blockt hier Großfriesens Florian Röhn ab. Am Ende kamen beide Teams weiter. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Vogtlandklasse-Spitzenreiter dominiert Vorrundenstaffel F
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag wurden drei weitere Tickets für die Anfang Januar startende Zwischenrunde vergeben. Der VfB Großfriesen verwies dabei zwei höherklassige Mannschaften auf die Plätze.

Zum zweiten Mal gastierte der aktuelle Fußball-Hallenpokal der Freien Presse am Samstag in der Einheit-Arena an der Plauener Wieprechtstraße. Allerdings blieben in der Vorrundenstaffel F Überraschungen aus. Zwei Teams aus der Vogtlandliga sowie der souveräne Spitzenreiter der Vogtlandklasse sicherten sich vor 510 Zuschauern nicht ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2025
3 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Trotz Fehlschuss des Tages – Kreisligist springt überraschend in die Zwischenrunde
Merkurs Tobias Zöphel (rechts) trifft hier zum 4:0 gegen Lok Plauen, Mahdi Jafari kommt einen Schritt zu spät.
Am Samstag haben sich in der Staffel B vor 315 Zuschauern in der Plauener Helbig-Halle drei weitere Teams für die Zwischenrunde Anfang Januar qualifiziert. Bis Dienstag folgen die Spiele in drei weiteren Vorrundengruppen.
Thomas Gräf
15:29 Uhr
1 min.
18 Jahre vermisst: Ailton kauft Torjägerkanone zurück
Fan-Liebling in Bremen: Der Brasilianer Ailton beim Abschiedsspiel von Diego. (Archivbild)
Jeder Torschützenkönig einer Bundesliga-Saison erhält als Auszeichnung eine Kanone. Der Brasilianer Ailton hat seine lange vermisst - bis jetzt.
27.12.2025
1 min.
Zwickauer Weihnachtsbaum und Pyramide ohne Beleuchtung: Das war der Grund
Der Weihnachtsbaum auf dem Zwickauer Hauptmarkt war am zweiten Feiertag ohne Beleuchtung.
Zeitweiser Ausfall der Festtagsbeleuchtung inzwischen behoben.
Holger Weiß
15:29 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Torwart Dominik Reissig verlässt den Fußball-Oberligisten
Torwart Dominik Reissig – hier im Spiel gegen RSV Eintracht am Ball – verlässt den VfB Empor.
Der Verein und der 29-jährige Keeper gehen künftig getrennte Wege. Welche Gründe der Klub für die Trennung nennt.
Torsten Ewers
10.11.2025
3 min.
Fußball im Vogtland: Erlbacher schießt im Spitzenspiel drei Tore
Erlbachs Leo Opel (links) überwand den Ellefelder Torwart Jakob Abokat dreimal.
3:3 hieß es am Samstag in der Top-Begegnung der Vogtlandliga zwischen Spitzenreiter BC Erlbach und dem Zweiten FSV Ellefeld. In Vogtlandklasse hat Spitzenreiter VfB Großfriesen die erste Niederlage kassiert.
Thomas Gräf
27.12.2025
3 min.
Minister verkündet „Sachsen-Rekord“: Im Februar beginnen so viele neue Referendare im zweiten Schulhalbjahr wie noch nie
„Zeigt, wie attraktiv der Lehrerberuf ist“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) zu den neuen Referendarzahlen.
Angehende Lehrkräfte gehören in Sachsen bereits seit Jahren zu den bestbezahlten bundesweit. Trotzdem gibt es nun einen neuen Höchstwert. Was sind die Gründe - und wer profitiert davon am meisten?
Tino Moritz
Mehr Artikel