Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Vogtlandklasse-Spitzenreiter dominiert Vorrundenstaffel F

Plauen
Am Samstag wurden drei weitere Tickets für die Anfang Januar startende Zwischenrunde vergeben. Der VfB Großfriesen verwies dabei zwei höherklassige Mannschaften auf die Plätze.
Zum zweiten Mal gastierte der aktuelle Fußball-Hallenpokal der Freien Presse am Samstag in der Einheit-Arena an der Plauener Wieprechtstraße. Allerdings blieben in der Vorrundenstaffel F Überraschungen aus. Zwei Teams aus der Vogtlandliga sowie der souveräne Spitzenreiter der Vogtlandklasse sicherten sich vor 510 Zuschauern nicht ganz...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.