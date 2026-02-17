Fußball-Hallenpokal der Oldies: „Die spielerischen Elemente kamen zu kurz“

Plauen
Die beiden besten Seniorenmannschaften des Vogtlands sind am vergangenen Wochenende in den Kategorien Ü 35 und Ü 45 ermittelt worden. Zahlreiche bekannte Kicker von einst gaben sich dabei in Plauen ein Stelldichein.
Der FSV Treuen hat am Samstag in der Plauener Einheit-Arena den Fußball-Hallencup der über 35-Jährigen durch einen 4:1-Finalsieg gegen Fortuna Plauen gewonnen. Den dritten Platz belegte vor 215 Zuschauern der SC Syrau. André Meyer (insgesamt neun Treffer) und Marcel Wolf (acht) waren die Erfolgsgaranten beim FSV. Als bester Spieler wurde Dave...
