Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild. Bild: Imago
Plauen
Fußball im Vogtland: Das sind die letzten Spiele in diesem Jahr
Von Olaf Meinhardt
Insgesamt sieben Nachholpartien stehen an diesem Wochenende in Vogtlandliga und Vogtlandklasse auf dem Programm. Eine Woche später wechseln die Kicker der Region unter das schützende Hallendach.

Bevor ab dem 14. Dezember wieder um den Hallenpokal der „Freien Presse“ gekämpft wird, soll es am bevorstehenden Wochenende noch einmal um Punkte in Vogtlandliga und -klasse gehen. In einigen der sieben angesetzten Spielen steckt dabei durchaus noch Brisanz.
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
27.11.2025
3 min.
Vogtlandliga und Vogtlandklasse: Der Countdown zum Jahresende beginnt
Viele Chancen gibt es für die Kreisfußballer der Region nicht mehr, um vor dem Winterschlaf noch einen guten Platz in der Tabelle einzunehmen. Welche Duelle jetzt entscheiden.
Olaf Meinhardt
15:42 Uhr
5 min.
Finale im Rentenstreit - Hoffen auf Mehrheit
Im Plenum des Bundestags entscheidet sich der Rentenstreit - und vielleicht auch die Zukunft der Koalition. (Archivbild)
Kann die Koalition ihren Rentenstreit am Freitag im Bundestag beilegen - oder beginnt ein Zerfallsprozess? Klarheit soll es kurz nach 13 Uhr geben. Vor der Abstimmung steigt die Spannung.
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
13.11.2025
3 min.
Zu wenig Schiedsrichter: Verliert Aufsteiger SV Wildenau in der Fußball-Vogtlandliga sechs Punkte?
Symbolfoto: Pixabay
Drei Zähler minus stehen auch für den 1. FC Rodewisch im Raum. Im Fall der Wildenauer soll nun das sächsische Sportgericht entscheiden.
Olaf Meinhardt
15:45 Uhr
1 min.
Neuer Titel: Watzke jetzt Ligapräsident
Hans-Joachim Watzke arbeitet bei der DFL künftig unter dem Titel Ligapräsident.
Die Deutsche Fußball Liga kehrt bei der Benennung der höchsten gewählten Club-Vertreter im DFL-Präsidium zu ihren Wurzeln zurück.
