Fußball im Vogtland: Die ersten 13 Spiele der neuen Saison

Elf Pokalpartien und zwei vorgezogene Begegnungen in der Vogtlandklasse stehen am Wochenende auf dem Programm. Eine der spannenden Fragen lautet: Wie schlägt sich die neue Zweite des VFC Plauen?

Mit der Ausscheidungsrunde im Pokal läutet der Vogtländische Fußball-Verband am Wochenende das Pflichtspieljahr 2025/26 ein. Obendrein werden zwei vorgezogenen Begegnungen der Vogtlandklasse ausgetragen. Am K.o.-Wettbewerb nehmen 75 Teams teil. Eines ist jetzt schon sicher: Durch den Aufstieg des Pokalsiegers VfB Schöneck in die Sachsenklasse...