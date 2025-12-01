Fußball im Vogtland: Erlbacher Legende für 500 Spiele geehrt – Sein Team bleibt Erster

In der Vogtlandliga ist der BC Erlbach Herbstmeister, in der Vogtlandklasse fertigte Spitzenreiter VfB Großfriesen die SG Jößnitz gleich mal mit 10:0 ab.

Bis auf vier Begegnungen sind am letzten Spieltag des Kalenderjahres alle Partien in den beiden höchsten vogtländischen Klassen absolviert worden. Am kommenden Wochenende stehen allerdings jede Menge Nachholer auf dem Programm.