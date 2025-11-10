Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Erlbachs Leo Opel (links) überwand den Ellefelder Torwart Jakob Abokat dreimal.
Erlbachs Leo Opel (links) überwand den Ellefelder Torwart Jakob Abokat dreimal. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball im Vogtland: Erlbacher schießt im Spitzenspiel drei Tore
Von Thomas Gräf
3:3 hieß es am Samstag in der Top-Begegnung der Vogtlandliga zwischen Spitzenreiter BC Erlbach und dem Zweiten FSV Ellefeld. In Vogtlandklasse hat Spitzenreiter VfB Großfriesen die erste Niederlage kassiert.

In der Fußball-Vogtlandliga kamen die drei Topteams am vergangenen Wochenende nicht vom Fleck. Alle drei spielten Unentschieden. Das nutzte die SpVgg Grünbach-Falkenstein, um sich auf Rang 3 vorzuschieben.
