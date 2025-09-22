Fußball im Vogtland: FSV Ellefeld – ein Aufsteiger mit Bodenhaftung

Plauen
Hinter dem FSV Treuen hat sich in der Vogtlandliga eine starke Verfolgergruppe aufgereiht. Mittendrin der FSV Ellefeld, einer von drei starken Aufsteigern, der am Wochenende seinen vierten Saisonsieg erkämpfte.
In der Fußball-Vogtlandliga stellen sich viele die Frage, ob sich der FSV Treuen jetzt absetzen kann. Der 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen den FSV Ellefeld ließen die Treuener fünf Siege am Stück folgen. Und diese fielen teilweise noch sehr hoch aus. Am Sonntag allerdings ging es im Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion wieder sehr knapp zu. Gegen den...
