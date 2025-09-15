Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Treuens Louis Schlosser beim Kopfball, Teamkamerad Moritz Mayer (Nummer 19) und Fortunas Kevin Wülfert (rechts) schauen zu.
Treuens Louis Schlosser beim Kopfball, Teamkamerad Moritz Mayer (Nummer 19) und Fortunas Kevin Wülfert (rechts) schauen zu. Bild: Oliver Orgs
Treuens Louis Schlosser beim Kopfball, Teamkamerad Moritz Mayer (Nummer 19) und Fortunas Kevin Wülfert (rechts) schauen zu. Bild: Oliver Orgs
Oberes Vogtland
Fußball im Vogtland: FSV Treuen zerstört Fortuna Plauen und springt an die Tabellenspitze
Von Thomas Gräf
Mit 8:1 siegte der neue Spitzenreiter auswärts. Acht Treffer erzielte auch Aufsteiger FSV Ellefeld, der nun Dritter ist. In der dritten Nachspielminute gab Wacker Plauen den Sieg in Werda aus der Hand. Aber nicht, weil sich Trainer Enrico Perez selbst einwechselte.

Der FSV Treuen ist neuer Anführer der Fußball-Vogtlandliga. Mit 8:1 zerlegten die Treuener den FC Fortuna Plauen auf dessen Platz, Jonas Unger und Louis Schlosser erzielten jeweils drei Tore. Zudem trafen Moritz Mayer und Chris Vogel, Fortunas Ehrentreffer gelang Karsten Kaiser. Ebenfalls acht Tore machte der neue Dritte FSV Ellefeld im Duell...
