Fußball im Vogtland: Fünf Platzverweise beim Plauener Stadtderby

Das Führungstrio BC Erlbach, FC Werda und Aufsteiger FSV Ellefeld kam am dritten Spieltag der Vogtlandliga nur zu einer Punkteteilung. In der Vogtlandklasse haben zwei Teams noch keinen Zähler eingebüßt.

