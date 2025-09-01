Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Concordias 1:1-Ausgleich durch Bernard Orlando (Mitte), Wacker-Torhüter Markus Löffler kann nur hinterherschauen.
Concordias 1:1-Ausgleich durch Bernard Orlando (Mitte), Wacker-Torhüter Markus Löffler kann nur hinterherschauen. Bild: Oliver Orgs
Concordias 1:1-Ausgleich durch Bernard Orlando (Mitte), Wacker-Torhüter Markus Löffler kann nur hinterherschauen.
Concordias 1:1-Ausgleich durch Bernard Orlando (Mitte), Wacker-Torhüter Markus Löffler kann nur hinterherschauen. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball im Vogtland: Fünf Platzverweise beim Plauener Stadtderby
Von Thomas Gräf
Das Führungstrio BC Erlbach, FC Werda und Aufsteiger FSV Ellefeld kam am dritten Spieltag der Vogtlandliga nur zu einer Punkteteilung. In der Vogtlandklasse haben zwei Teams noch keinen Zähler eingebüßt.

In der Fußball-Vogtlandliga führt nach dem dritten Spieltag ein punktgleiches Trio (Erlbach, Werda, Ellefeld) weiter das Klassement an. War man vor Wochenfrist noch verlustpunktfrei, so spielten jetzt alle unentschieden. Dabei ragte das 4:4 des FSV Ellefeld beim VfB Lengenfeld heraus. Ellefelds Adrian Baumer traf dreifach, Lengenfelds Jonas...
Mehr Artikel