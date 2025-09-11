Fußball im Vogtland: Gelingt dem 1. FC Rodewisch endlich der erste Saisonsieg?

Am fünften Spieltag im Fußballkreis soll der Fehlstart ausgerechnet gegen Spitzenreiter Erlbach abgewendet werden. Verfolger Treuen gastiert bei Fortuna Plauen. In der Vogtlandklasse sind Großfriesen und Leubnitz weiter das Maß der Dinge.

In der Fußball-Vogtlandliga wartet der 1. FC Rodewisch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg. Vor zwei Jahren wartete man sieben Runden auf den ersten Dreier (5:1 in Treuen), vergangene Spielserie platzte erst am 5. Spieltag der Knoten - gegen Erlbach (3:1). Auf jenen Kontrahenten treffen die Rodewischer diesmal. Doch der BC ist noch nie... In der Fußball-Vogtlandliga wartet der 1. FC Rodewisch nach dem vierten Spieltag auf den ersten Sieg. Vor zwei Jahren wartete man sieben Runden auf den ersten Dreier (5:1 in Treuen), vergangene Spielserie platzte erst am 5. Spieltag der Knoten - gegen Erlbach (3:1). Auf jenen Kontrahenten treffen die Rodewischer diesmal. Doch der BC ist noch nie...