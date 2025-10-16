Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberes Vogtland
Fußball im Vogtland: Großfriesen hält Torrekord – und erwartet Weischlitz zum Spitzenspiel
Von Olaf Meinhardt
In der Vogtlandliga steht das Kirmesmatch in Erlbach im Vordergrund. Zum Volksfest empfängt der BC am Samstag als Tabellenführer den Aufstiegsfavoriten FSV Treuen.

Am 8. Spieltag der Fußball-Vogtlandliga werden oben wie unten Weichen für den weiteren Saisonverlauf gestellt. Das punktgleiche und nur durch zwei Tore getrennte Führungsduo hat es mit seinen Jägern zu tun. Anführer BC Erlbach will gegen Treuen seine blütenweiße Heimweste behalten. Auf Neuling Ellefeld wartet eine schwere Aufgabe, denn in...
