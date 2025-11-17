Fußball im Vogtland: Insgesamt sechs Platzverweise in drei Partien – Leihgabe aus der Sachsenklasse trifft gleich fünffach

Plauen
In der Fußball-Vogtlandliga konnte nur eines der fünf erstplatzierten Teams gewinnen.
Es geht nicht so recht vorwärts: Von den fünf erstplatzierten Teams in der Fußball-Vogtlandliga hat am vergangenen Wochenende nur eines gewinnen können. Der FSV Treuen siegte beim VfB Lengenfeld mit 3:1 und ist nur noch vier Zähler von der Spitze weg. Unger machte mit einem Doppelschlag für den FSV alles klar.
