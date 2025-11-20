Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Vogtland
  • |

  • Fußball im Vogtland: Lengenfeld ohne Sieg in 18 Spielen gegen Werda – Erlbach reicht Remis zur Halbserien-Meisterschaft

Bild: Symbolfoto: Pixabay
Bild: Symbolfoto: Pixabay
Plauen
Fußball im Vogtland: Lengenfeld ohne Sieg in 18 Spielen gegen Werda – Erlbach reicht Remis zur Halbserien-Meisterschaft
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am letzten Spieltag der Hinrunde muss das Top-Trio der Vogtlandliga gegen unbekannte Konkurrenz ran. Und ballert die beste Offensivreihe aus Treuen gegen Bad Brambach weiter?

Premieren stehen für die ersten drei Teams in der Fußball-Vogtlandliga am letzten Spieltag der ersten Halbserie an. Denn im Spiel um Punkte trafen diese und ihre kommenden Gegner im gesamtvogtländischen Spielbetrieb noch nie aufeinander.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
13.11.2025
3 min.
Zu wenig Schiedsrichter: Verliert Aufsteiger SV Wildenau in der Fußball-Vogtlandliga sechs Punkte?
Symbolfoto: Pixabay
Drei Zähler minus stehen auch für den 1. FC Rodewisch im Raum. Im Fall der Wildenauer soll nun das sächsische Sportgericht entscheiden.
Olaf Meinhardt
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
3 min.
Fußball im Vogtland: Erlbacher schießt im Spitzenspiel drei Tore
Erlbachs Leo Opel (links) überwand den Ellefelder Torwart Jakob Abokat dreimal.
3:3 hieß es am Samstag in der Top-Begegnung der Vogtlandliga zwischen Spitzenreiter BC Erlbach und dem Zweiten FSV Ellefeld. In Vogtlandklasse hat Spitzenreiter VfB Großfriesen die erste Niederlage kassiert.
Thomas Gräf
Mehr Artikel