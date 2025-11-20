Fußball im Vogtland: Lengenfeld ohne Sieg in 18 Spielen gegen Werda – Erlbach reicht Remis zur Halbserien-Meisterschaft

Am letzten Spieltag der Hinrunde muss das Top-Trio der Vogtlandliga gegen unbekannte Konkurrenz ran. Und ballert die beste Offensivreihe aus Treuen gegen Bad Brambach weiter?

Premieren stehen für die ersten drei Teams in der Fußball-Vogtlandliga am letzten Spieltag der ersten Halbserie an. Denn im Spiel um Punkte trafen diese und ihre kommenden Gegner im gesamtvogtländischen Spielbetrieb noch nie aufeinander.