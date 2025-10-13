Fußball im Vogtland: Spitzenreiter Erlbach freut sich schon auf das Kirmesspiel gegen den FSV Treuen

Plauen
In der Vogtlandliga ziehen Erlbach und Ellefeld punktgleich ihre Kreise. Eine Etage tiefer bleibt an der Spitze alles beim Alten. Großfriesen gelang sogar ein Kantersieg.
Auch nach dem achten Spieltag in der Fußball-Vogtlandliga marschieren zwei Teams vorneweg. Dem BC Erlbach hatte man das durchaus getraut, dass aber Aufsteiger FSV Ellefeld punktgleich mitzieht, ist schon eine Überraschung. Der BC Erlbach, lediglich mit einem um zwei Treffer besseren Torverhältnis, siegte durch einen Treffer von Wild mit 1:0...
