Fußball im Vogtland: Treuen erstmals Spitzenreiter – Wie lange bleibt der Höhenflug?

Der FSV und der VfB Großfriesen sind die Spitzenreiter in den beiden obersten Fußball-Spielklassen. Andere warten weiter auf ihren ersten Saisondreier und fangen zeitig mit dem Zittern an.

Nach der Niederlage des BC Erlbach steht nach der fünften Runde der Fußball-Vogtlandliga keiner mehr ohne Punktverlust da. Der FSV Treuen steht jetzt erstmals dort, wo er sich am Saisonende am liebsten sehen würde: auf Platz 1. Zur selben Zeit im Vorjahr war er noch Vorletzter. Treuen ist zu Hause gegen Werda (dreimal ohne Sieg) Favorit. Der FC...