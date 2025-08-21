Fußball im Vogtland: Weischlitz lädt zum Duell gegen Kürbitz

Plauen
Während in der Vogtlandliga das Duell der Aufsteiger Bad Brambach und Ellefeld von besonderem Interesse ist, schaut eine Etage tiefer alles auf das prestigeträchtige Derby an der Weißen Elster.
Einige Überraschungen hat es zum Start in den beiden höchsten Fußball-Spielklassen des Vogtlands schon gegeben. Auch der zweite Spieltag hält wieder einige Paarungen mit viel Spannungspotenzial bereit.
