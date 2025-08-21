Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Weischlitz gegen Kürbitz heißt es am Samstag wieder. Zuletzt hatten die Weischlitzer (Kevin Uhl, Zweiter von rechts gegen den Kürbitzer Kevin Oertel) zweimal das bessere Ende für sich.
Weischlitz gegen Kürbitz heißt es am Samstag wieder. Zuletzt hatten die Weischlitzer (Kevin Uhl, Zweiter von rechts gegen den Kürbitzer Kevin Oertel) zweimal das bessere Ende für sich. Bild: Oliver Orgs
Weischlitz gegen Kürbitz heißt es am Samstag wieder. Zuletzt hatten die Weischlitzer (Kevin Uhl, Zweiter von rechts gegen den Kürbitzer Kevin Oertel) zweimal das bessere Ende für sich. Bild: Oliver Orgs
Weischlitz gegen Kürbitz heißt es am Samstag wieder. Zuletzt hatten die Weischlitzer (Kevin Uhl, Zweiter von rechts gegen den Kürbitzer Kevin Oertel) zweimal das bessere Ende für sich. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Fußball im Vogtland: Weischlitz lädt zum Duell gegen Kürbitz
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während in der Vogtlandliga das Duell der Aufsteiger Bad Brambach und Ellefeld von besonderem Interesse ist, schaut eine Etage tiefer alles auf das prestigeträchtige Derby an der Weißen Elster.

Einige Überraschungen hat es zum Start in den beiden höchsten Fußball-Spielklassen des Vogtlands schon gegeben. Auch der zweite Spieltag hält wieder einige Paarungen mit viel Spannungspotenzial bereit.
