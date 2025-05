Fußball-Jubiläum in Neumark: FSV Zwickau und VFC Plauen kommen zum Oldie-Spiel und ein Europacupheld sitzt auf der Bank

Die Vogtländer wollen sich bei diesem Freundschaftskick der Traditionsmannschaften für die 1:5-Niederlage im Vorjahr in Zwickau revanchieren. Anpfiff ist am Samstag um 16 Uhr.

Die Spielvereinigung Neumark feiert an diesem Wochenende den 80. Geburtstag der Fußballabteilung. Und es kommen zwei große Namen des Fußballs in der Region zum Gratulieren: Die Oldies des FSV Zwickau und des VFC Plauen treffen in Neumark zum Rückspiel eines Duells aus dem Vorjahr aufeinander.