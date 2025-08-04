Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch.
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch. Bild: Bernd Genßen
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch.
Plauens Siegtorschütze Lukas Pascal Frank (VFC Plauen II, rechts) zieht am Wernesgrüner Tony Thümmler vorbei. Die VFC-Reserve setzte sich nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 durch. Bild: Bernd Genßen
Plauen
Fußball-Kreispokal: VFC Plauen II macht zur Premiere aus 0:3 ein 4:3
Von Thomas Gräf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Elf Mannschaften schafften in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Kreispokals den Sprung in die erste Hauptrunde. Am deutlichsten machte es Stahlbau Plauen: 15:0 stand es am Ende bei Eintracht Auerbach.

In elf Begegnungen der Ausscheidungsrunde im Fußball-Kreispokal sind am vergangenen Wochenende die elf Mannschaften ermittelt worden, die am kommenden Sonntag – nur ein Spiel ist am Freitag angesetzt – in der ersten Hauptrunde auflaufen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
08.07.2025
2 min.
Vogtländischer Kreisfußball: Nun sind alle Spiele angesetzt
Symbolfoto: Pixabay
Der Verband hat schnell geliefert: Von der Vogtlandliga bis runter zur 2. Kreisklasse steht bereits fest, wer kommende Saison wann gegen wen spielt.
Thomas Gräf
10.07.2025
6 min.
Wechselbörse Vogtland: Das sind die Sommer-Neuzugänge von der Fußball-Oberliga bis zur Vogtlandliga
Der VFC Plauen ist mit vielen neuen Gesichtern in die Vorbereitung auf die Oberliga-Saison gestartet. In der Wechselbörse finden Sie alle Zu- und Abgänge auf einen Blick.
Welche Spieler wechseln im Vogtland den Verein? Wo steht künftig ein neuer Trainer an der Seitenlinie? „Freie Presse“ liefert den Überblick.
Monty Gräßler
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel