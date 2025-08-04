Fußball-Kreispokal: VFC Plauen II macht zur Premiere aus 0:3 ein 4:3

Plauen
Elf Mannschaften schafften in der Ausscheidungsrunde des Fußball-Kreispokals den Sprung in die erste Hauptrunde. Am deutlichsten machte es Stahlbau Plauen: 15:0 stand es am Ende bei Eintracht Auerbach.
In elf Begegnungen der Ausscheidungsrunde im Fußball-Kreispokal sind am vergangenen Wochenende die elf Mannschaften ermittelt worden, die am kommenden Sonntag – nur ein Spiel ist am Freitag angesetzt – in der ersten Hauptrunde auflaufen.
