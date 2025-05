Fußball-Landesklasse der A-Junioren: Ein artistischer Siegtreffer und eine Schiedsrichterin mit Adleraugen

Mit einem 3:1-Auswärtserfolg beim Schlusslicht SG Stahlbau Plauen hat die SpG Bergen/Tirpersdorf am Sonntag Platz 4 in der Staffel West verteidigt. Die beste Leistung bot aber die Frau in Schwarz...

Das letzte Vogtlandderby dieser Saison in der Fußball-Landesklasse der A-Junioren ging an die Gäste: Mit 3:1 siegte der Tabellenvierte Bergen/Tirpersdorf am Sonntag beim abgeschlagenen Schusslicht SG Stahlbau Plauen. Zwar hatte Abdul Ali Mohamed die Platzherren mit 1.0 in Führung gebracht (4.), doch noch vor der Halbzeitpause drehten Samuel... Das letzte Vogtlandderby dieser Saison in der Fußball-Landesklasse der A-Junioren ging an die Gäste: Mit 3:1 siegte der Tabellenvierte Bergen/Tirpersdorf am Sonntag beim abgeschlagenen Schusslicht SG Stahlbau Plauen. Zwar hatte Abdul Ali Mohamed die Platzherren mit 1.0 in Führung gebracht (4.), doch noch vor der Halbzeitpause drehten Samuel...