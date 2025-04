Fußball-Landesklasse der Frauen: Fünf Tore fallen in der letzten Viertelstunde

Der SV Merkur Oelsnitz gewinnt nach 0:1-Rückstand noch mit 4:1 beim FSV Motor Marienberg. Der Neuling ist nun Tabellenfünfter.

In der Fußball-Landesklasse haben die Frauen des SV Merkur Oelsnitz am Sonntag beim FSV Motor Marienberg mit 4:1 gewonnen. Damit rücken die Mädels von Chefcoach Steffen Petermann auf den fünften Tabellenplatz vor. Vor 50 Zuschauern fielen alle Tore erst in der Schlussviertelstunde. Antonia Klaus hatte die Erzgebirgerinnen in der 76. Minute mit...