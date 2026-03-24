Fußball-Landesklasse der Frauen: Vogtländerin gelingen sieben Tore in einem Spiel

Gleich drei hohe Siege konnten die Mannschaften aus der Region am vergangenen Wochenende feiern. Nur eine Niederlage stand zu Buche.

Drei klare Siege und eine Niederlage hat es am vergangenen Wochenende für die vogtländischen Mannschaften in der Fußball-Landesklasse der Frauen gegeben. Den höchsten Sieg landete die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz mit einem 13:1 auf eigenem Platz gegen den SV Kirchberg. Siebenfache Torschützin war Anna Schlegel. Viermal traf Penelope-Yves... Drei klare Siege und eine Niederlage hat es am vergangenen Wochenende für die vogtländischen Mannschaften in der Fußball-Landesklasse der Frauen gegeben. Den höchsten Sieg landete die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz mit einem 13:1 auf eigenem Platz gegen den SV Kirchberg. Siebenfache Torschützin war Anna Schlegel. Viermal traf Penelope-Yves...