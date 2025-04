Fußball-Landesklasse: Jößnitzer Frauen machen es unnötig spannend

Gegen den Tabellenelften FSV Marienberg führten die Vogtländerinnen bereits mit 4:1. Am Ende wurde es beim 4:3-Erfolg aber noch einmal eng.

In der Fußball-Landesklasse haben die Frauen der SG Jößnitz am Sonntag ihren zwölften Saisonsieg erkämpft. Dabei taten sie sich beim 4:3 (2:1)-Erfolg gegen den FSV Motor Marienberg aber schwerer als nötig. In der Tabelle bleiben die Vogtländerinnen mit jetzt 36 Punkten Zweiter. Und es ist nur schwer vorstellbar, dass sich daran bis zum...