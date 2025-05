Fußball, Landesklasse: Jößnitzer Frauen triumphieren gegen Erzgebirge Aue II

Die Spielgemeinschaft ist auch gegen die Veilchen auf Kurs geblieben. Mit einem 3:0-Sieg festigt sie Platz 2.

Mit einer konzentrierten und zielstrebigen Leistung sicherten sich die Frauen der SG Jößnitz in der Fußball-Landesklasse einen klaren 3:0-Heimsieg gegen die zweite Mannschaft von Erzgebirge Aue. Von Beginn an zeigte das Team, dass es die drei Punkte unbedingt wollte – präsent in den Zweikämpfen, sicher im Aufbau und spielbestimmend über...