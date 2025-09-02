Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zweikampf zwischen der Rodewischerin Hanna Neitsch (links) und Nicole Döring.
Zweikampf zwischen der Rodewischerin Hanna Neitsch (links) und Nicole Döring. Bild: Joachim Thoß
Auerbach
Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen starten mit Derbysieg in Rodewisch
Von Steffen Bandt
Eine starke Schlussphase hat der SG die drei Punkte beim 1. FC Rodewisch eingebracht. Dabei hatten die Gastgeberinnen kurz nach dem Seitenwechsel vorgelegt.

Als Nelly Rothenberger die Landesklasse-Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch am Sonntag im Derby gegen die SG Jößnitz kurz nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung brachte (50.), schien die zumindest kleine Überraschung greifbar. Aber dank einer starken Schlussphase war es der Vorjahreszweite, der die drei Punkte doch noch mit nach Hause nahm....
