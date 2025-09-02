Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen starten mit Derbysieg in Rodewisch

Auerbach
Eine starke Schlussphase hat der SG die drei Punkte beim 1. FC Rodewisch eingebracht. Dabei hatten die Gastgeberinnen kurz nach dem Seitenwechsel vorgelegt.
Als Nelly Rothenberger die Landesklasse-Fußballerinnen des 1. FC Rodewisch am Sonntag im Derby gegen die SG Jößnitz kurz nach dem Seitenwechsel mit 1:0 in Führung brachte (50.), schien die zumindest kleine Überraschung greifbar. Aber dank einer starken Schlussphase war es der Vorjahreszweite, der die drei Punkte doch noch mit nach Hause nahm....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.