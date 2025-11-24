Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild.
Symbolbild. Bild: Imago
Plauen
Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen verlieren das Vogtlandderby
Von Steffen Bandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1:2 hieß es am Ende gegen die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz. Die Gäste rücken bis auf drei Zähler an die SG heran.

In der Fußball-Landesklasse haben die Frauen der SG Jößnitz im Kampf um die Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag verloren sie auf dem Kunstrasen des Kurt-Helbig-Stadions in Plauen gegen die Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz mit 1:2 (1:1). Nicole Döring brachte die Gastgeberinnen in der 30. Minute mit 1:0 in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
03.11.2025
1 min.
Frauen der SG Jößnitz lassen es in der Fußball-Landesklasse krachen
Die Fußballerinnen der SG Jößnitz hatten am Sonntag gleich fünfmal Gelegenheit zum Torjubel.
Einen glatten 5:0-Erfolg gegen den FSV Marienberg haben die Vogtländerinnen am Sonntag gefeiert. Lohn ist der Sprung auf den 2. Tabellenplatz.
Steffen Bandt
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
14:01 Uhr
1 min.
Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz mischt weiter ganz oben mit
Nicole Döring (am Ball) sorgte kurz nach Wiederbeginn für das 2:0 der SG Jößnitz.
Nach dem 2:0-Erfolg am Sonntag beim SV Waldenburg bleiben die Vogtländerinnen auf dem 2. Tabellenplatz.
Steffen Bandt
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel