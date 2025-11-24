Fußball-Landesklasse: Jößnitzerinnen verlieren das Vogtlandderby

Plauen
1:2 hieß es am Ende gegen die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz. Die Gäste rücken bis auf drei Zähler an die SG heran.
In der Fußball-Landesklasse haben die Frauen der SG Jößnitz im Kampf um die Spitzenplätze einen Rückschlag hinnehmen müssen. Am Sonntag verloren sie auf dem Kunstrasen des Kurt-Helbig-Stadions in Plauen gegen die Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz mit 1:2 (1:1). Nicole Döring brachte die Gastgeberinnen in der 30. Minute mit 1:0 in...
