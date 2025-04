Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz bereits für‘s nächste Derby

Mit einem 7:1-Erfolg bei der Spielgemeinschaft Rabenstein/Sonnenberg hat sich die SG für das nächste vogtländische Duell warm geschossen. Am Sonntag kommt die SpG Pfaffengrün/Zobes/Greiz zu Besuch.

In der Fußball-Landesklasse empfangen die Frauen der SG Jößnitz am Sonntag, 14 Uhr, die Spielgemeinschaft Pfaffengrün/Zobes/Greiz auf dem Jößnitzer Sportplatz. Am 2. Tabellenplatz wird sich für die Jößnitzerinnen (43 Punkte) wohl nicht mehr viel ändern. Der Rückstand auf Spitzenreiter Chemnitzer FC II beträgt elf, der Vorsprung auf den...