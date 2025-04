Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz dreht nach holprigem Start auf

Für die Kickerinnen der SG ist der 2. Tabellenplatz praktisch in Stein gemeißelt. Beim SV Waldenburg setzten sich die Vogtländerinnen nach Rückstand mit 4:1 durch.

Die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz haben am Sonntag beim SV Waldenburg einen 4:1-Sieg erkämpft, sich dabei aber zu Beginn erst einmal schwer getan. In der 13. Spielminute geriet das Team in Rückstand, fand kaum zu seinen gewohnten Kombinationen und ließ Struktur im Spielaufbau vermissen. Nach der Halbzeitpause präsentierten sich...