Fußball-Landesklasse: SG Jößnitz mischt weiter ganz oben mit

Plauen
Nach dem 2:0-Erfolg am Sonntag beim SV Waldenburg bleiben die Vogtländerinnen auf dem 2. Tabellenplatz.
Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim SV Waldenburg haben die Landesklasse-Fußballerinnen der SG Jößnitz am Sonntag die nächsten drei Punkte gesichert. Vor allem in der ersten Halbzeit wussten die Vogtländerinnen mit gutem Pressing und einer klaren Zweikampfführung zu gefallen. Immer wieder trugen sie gelungene Spielzüge in Richtung Waldenburger...
