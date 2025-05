Fußball-Landesklasse: Vogtländerinnen lassen es krachen

Tore satt hat es am Sonntag bei den Spielen der Landesklasse West gegeben. In der Tabelle sieht es für die Teams aus der Region gut aus.

In der Fußball-Landesklasse haben die Frauen des 1. FC Rodewisch am Sonntag keine Zweifel am klaren Auswärtssieg aufkommen lassen. Mit 6:0 setzten sie sich bei der Spielgemeinschaft Rabenstein/Sonnenberg durch, stehen mit 38 Punkten auf Rang 4 und haben nur drei Zähler Rückstand auf den 1. FFC Chemnitz, der Dritter ist. Marie Hagen traf...