Fußball-Landesliga: Der Joker sticht gegen Empor Glauchau erneut und der Reichenbacher FC hält die Klasse

Nach dem 1:0-Sieg beim Spitzenreiter kann der RFC nicht mehr absteigen. Dazu beigetragen hat auch Motor Marienbergs Niederlage.

Der Auswärts-Wahnsinn geht für den RFC mit dem 1:0-Sieg bei Spitzenreiter Glauchau weiter! Obendrein kam am Sonntag kurz vor 17 Uhr die Nachricht von der Heimniederlage des Direktkonkurrenten Motor Marienberg (1:3 gegen Rabenstein) herein. Damit hat der Reichenbacher FC den Klassenerhalt in der Landesliga bereits sicher. Wer hätte daran vor...