Fußball-Landesliga: Goldener Herbst für den Reichenbacher FC

In der Fußball-Landesliga läuft es aktuell prima für die Vogtländer. Am Samstag ist man zu Gast beim SSV Markranstädt.

Was für ein Herbst bisher für den RFC: Seit sechs Punktspielen ist er ungeschlagen, zudem erstmals ins Achtelfinale des Sachsenpokals eingezogen mit der Aussicht auf ein baldiges Highlight-Spiel gegen den Rekordpokalgewinner Chemnitzer FC. Mit gewachsenem Selbstvertrauen soll auch die kommende Aufgabe in der Meisterschaft bewältigt werden. Dass...