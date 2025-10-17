Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1.
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1. Bild: Olaf Meinhardt
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1.
Reichenbachs Paolo Süß (rechts) attackiert hier im letzten Auswärts-Punktspiel den ballführenden Emil Habrich vom SC Freital II. Das Spiel gewann der RFC 4.1. Bild: Olaf Meinhardt
Auerbach
Fußball-Landesliga: Goldener Herbst für den Reichenbacher FC
Von Olaf Meinhardt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Fußball-Landesliga läuft es aktuell prima für die Vogtländer. Am Samstag ist man zu Gast beim SSV Markranstädt.

Was für ein Herbst bisher für den RFC: Seit sechs Punktspielen ist er ungeschlagen, zudem erstmals ins Achtelfinale des Sachsenpokals eingezogen mit der Aussicht auf ein baldiges Highlight-Spiel gegen den Rekordpokalgewinner Chemnitzer FC. Mit gewachsenem Selbstvertrauen soll auch die kommende Aufgabe in der Meisterschaft bewältigt werden. Dass...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
3 min.
Fußball-Sachsenliga: Reichenbacher FC feiert dritten Heimsieg ohne Gegentor
Zweifachschütze Chris Ben Giesel brachte seinen Reichenbacher FC im Heimspiel gegen den SV Tapfer Leipzig auf die Siegerstraße.
Mit einem klaren 3:0 gegen den SV Tapfer Leipzig setzt der RFC seine Serie weiter fort. In der Tabelle klettern die Vogtländer auf Platz 4.
Olaf Meinhardt
11:10 Uhr
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
19:10 Uhr
3 min.
Nach 3:0 in Meerane – Reichenbacher FC erstmals unter den letzten 16 im Fußball-Sachsenpokal
Reichenbachs Manuel Strobel (links) im Kampf um den Ball mit Meeranes Vincent Pohle.
Am Sonntag ließen die Neuberinstädter bei den eine Klasse tiefer kickenden Westsachsen nichts anbrennen. Nun schauen sie gespannt nach Leipzig.
Olaf Meinhardt
Mehr Artikel